美股盤後─中美貿易恢復樂觀 道瓊收高139點 本週亦強勢上漲

中美貿易協商重燃樂觀希望，投資人大感鼓舞，美國股市週五收高，本週亦強勁上漲。波音股價反彈上漲 1.5%，推升了道瓊指數。報導指出該公司計畫為 737 MAX 客機推出升級軟體，為利多。本週，波音股價飽受壓力，衣索匹亞航空公司週日發生墜機事件，多國因而停飛該型客機。



道瓊工業平均指數收高 138.93 點或 0.54% 至 25848.87。

Nasdaq 指數收高 57.62 點或 0.76% 至 7688.53。

S&P 500 指數收高 14.00 點或 0.50% 至 2822.48。

費城半導體指數收高 39.30 點或 2.90% 至 1392.36。

S&P 500 與 Nasdaq 本週上漲至少 2.9%，道瓊上漲 1.7%。今年以來，美國股市表現亮麗，三大主要指數今年以來均上漲逾 10%。

股市本週的漲勢主要係由科技股帶動，科技股本週上漲 4.9%，亦為 2019 年表現最佳類股。

半導體股週五亦廣泛上漲。Broadcom 公布上季獲利優於預期，其股價大漲逾 8%，漲勢領先。

新華社週五報導，中國副總理劉鶴透過電話，與美國財政部長梅努欽及美國貿易代表萊特海澤進行了協商，雙方就貿易協定的內容，做出了具體的進展。

週四，CNBC 報導，中國協商官員提議將習近平對美國進行國事訪問與簽署貿易協定，連結在一起。北京希望習近平與川普會晤之前，完成貿易協定。

分析師說，中美貿易協商可能達成臨時協議，為未來的協商定出架構，監督中國遵守貿易協定與智慧財產權。