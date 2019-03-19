騰訊管理階層大調整 10%中階幹部遭裁員

3 月 19 日，根據中國科技網站報導，騰訊在去年宣布將進行歷史上第三次組織架構調整之後，已開始裁撤一批中階幹部。據統計，這波裁撤人數為兩百多名中階幹部，以中階職位來看，調整比例約為 10%，甚至有戰略發展部門的員工表示，裁撤比例超過 10%。

這次遭裁撤的中階幹部範圍包括助理總經理、副總經理、總經理級別，其中，副總裁也包含在內。

此外，從已知的訊息來看，騰訊這一波的人事變動不僅涉及到 PCG（平台與內容事業群）、CSIG（雲與智慧產業事業群）、CDG 等騰訊多個事業群及下屬業務部門，還包含 S 線（職能部門）、對內做技術支援的 TEG（技術工程事業群）等行政類部門。

圖: AFP

這波離開騰訊的中階幹部很多都是已任職逾十年的老員工，在騰訊歷史上絕無僅有的，但裁撤的原因主要就是要年輕化。此外，這場無聲息的人事調整幾乎完全在檯面下進行，沒有對外的官方公告或聲明。

有業內人士認為騰訊這波人事調整並不算是「裁員」，只是進行內部年輕化，這些職位空缺將由年輕人遞補。與之前滴滴、美團、網易等公司對基層員工的裁員動作不同，騰訊的這次調整沒有在社交網路、新聞媒體上引發什麼風波。同時，考慮到騰訊的員工總數，這次調整的比例很小。