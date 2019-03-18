中國銷售大不如前 Prada去年獲利減17.4% 股價暴跌逾10%

在香港掛牌的義大利奢侈品品牌 Prada SpA(1913-HK)，受中國經濟放緩影響，去年度獲利意外下滑 17.4%，衝擊周一股價暴跌逾 10%。

普拉達股價周一大跌逾 10%。(來源：新浪財經)

花旗集團分析師 Thomas Chauvet 表示，像 Gucci 等奢侈品牌雖然也有類似的情形，但在中國國內的銷售則增加，因而抵消港、澳市場的影響，但 Prada 在中國國內的銷售則未見拉升。

Prada 去年營收 31.42 億歐元，成長 6%，為 4 年來首見成長；EBIT(稅前息前獲利) 為 3.24 億歐元；歐洲市場仍是 Prada 最大市場，銷售淨額成長 1.6%，來到 11.9 億歐元 (約 105.70 億港元)；亞太區銷售淨額成長 6.4%，來到 10.4 億歐元 (約 92.02 億港元)；美洲市場則跌 1.3%，來到 4.3 億歐元 (約 37.89 億港元)。

在中國市場方面，Prada 去年上半年營收大幅增長 17％後，下半年成長放緩，使得全年營收成長縮小至僅 8%，令市場大失所望，周一 Prada 股價收盤暴跌逾 10%，為一月 14 日以來最大跌幅。

Prada 去年營業獲利下降 10%，來到 3.238 億歐元，低於分析師預期的 3.78 億歐元；全年純利 2.05 億歐元，年減達 17.4%，每股盈利 0.08 歐元。

全球 1 兆美元奢侈品消費市場中，30% 依賴中國需求，但中國新富的中產階級似乎出現了減少購買奢侈品花費的跡象，除了 Prada 的財報可看出端倪外，汽車和 iPhone 的業績今年也出現了更大幅度的下滑。

招銀國際 (CMB International) 分析師胡永匡 (Walter Woo) 表示， Prada 經歷 2018 年第四季的疲軟後，今年前兩個月的中國市場銷售並未出現大幅回升，預期 Prada 需要更多時間來提升中國市場的產品設計及銷售業績。

Prada 2014 年獲利達到高峰後，隨即連續四年下滑，累計跌幅高達 66%

Prada 營業獲利連續 4 年下滑，累計跌幅達 66。(來源：Bloomberg)

摩根大通依舊看好 Prada 核心業務，除了減少優惠活動，並更加選擇性進軍批發業務，同時擴大 IT、物流電子化等投資，維持「增持」評等；但最新公布的業績受外滙影響，因此調降目標價，由 33 港元降至 31 港元，降幅為 6%。