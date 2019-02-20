騰訊之後 阿里巴巴加碼中金躍居大股東

昨 (19) 日，阿里巴巴集團表示近期已在香港市場買進 1.17 億股中金公司股票，平均成本為 15.5 港元。目前總持有中金公司香港股份約 2.03 億股，占其港股流通股數的 11.74%，及總已發行股數的 4.84%，而阿里巴巴正式成為中金公司前十大股東。

圖: 東方財富網。中金股價周線。

根據中金公司公布的 2018 年第三季業績報告，中央匯金投資有限責任公司和騰訊分別以 55.68% 和 4.95% 的持股比例名列前二大股東。若以港股比重來看，第一大股東是騰訊，持股比重達 12.01%，第二則是阿里巴巴。

對於買入中金持股意圖，阿里巴巴表示，集團和中金公司之前已有多年業務合作，透過這次交易，雙方將結合各自在金融、科技、數據等領域的專長，為客戶提供更好的產品及服務。

中金公司成立於 1995 年，總部位於北京，在中國境內成立多家子公司，在香港、紐約、新加坡、倫敦、法蘭克福等國際金融中心也有分支機構。

中國科技龍頭透過與傳統金融機構合作，積極擴大金融科技業務。騰訊和阿里巴巴作為中金公司的兩大股東，有助於中金利用大數據和高科技，尋找新的業績成長點。針對阿里巴巴加碼動作，中金則表示，其歡迎長期投資人，也期待共同開拓金融科技業務。

而市場對於網路科技龍頭大舉買進券商股票則認為，是間接取得中國券商牌照的另一徵兆。至於這些大廠紛紛涉入券商領域，給市場想像空間，未來兩產業之間的「牽手」後續帶動的效應值得持續關注。