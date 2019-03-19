半導體工廠腳步近了？鴻海與珠海簽署戰略合作協定

2019 年 3 月 18 日，富士康宣布其珠海專案團隊與珠海市政府簽署戰略合作協定，將支持珠海半導體產業，包含系統 IC 晶圓廠的建設與設備採購等各晶圓廠的營運事項。

不過，富士康並未透露將在何時何地興建半導體工廠。

圖: AFP

之前，中國科技網站曾報導過，夏普是鴻海旗下子公司中唯一有生產晶片經驗的公司。因此，鴻海與夏普考慮與珠海市政府合作設立最尖端的半導體工廠，生產超高畫質 8K 電視和相機影像感應器所使用的晶片組，以及其他工業用或連線裝置用的感應器晶片，預計投入總金額達人民幣 617 億元，最快於 2020 年動工。

而在去年 8 月，珠海市人民政府就已在官網公布，珠海市政府與富士康科技集團簽署戰略合作協定，雙方將在半導體設計服務、半導體設備及 IC 設計等方面展開合作。

富士康表示，隨著中國不斷降低對進口半導體的依賴，提高自製率，推動中國半導體的發展，預估將會給中國半導體產業帶來巨大的變化和機遇。

鴻海集團布局半導體的腳步從未停過，除了自身是半導體設備廠京鼎最大股東外，去年旗下子公司樺漢斥資新台幣 49.24 億元收購專營半導體設備工廠的帆宣 47.15% 股權。此外，鴻海也布局面板驅動 IC 廠天鈺、封測廠訊芯 - KY、設備廠友威科技等，半導體產業上下游都能見到鴻海身影。