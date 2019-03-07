遊戲業務成長受限、廣告業務量下滑 國金證券下調騰訊評等至中性

中國國金證券昨 (6) 日下調騰訊 (00700.HK) 評等至中性，不過騰訊股價表現平穩，未受到太大衝擊，收盤小漲 0.2%，來到 362 港元價位。

圖: 東方財富網

報告內容指出，雖然「王者榮耀」的收入居高不下，但是騰訊缺乏手遊新產品，這將對未來遊戲業務成長蒙上了陰影。目前「刺激戰場」在短期內也難以獲得主管機關的版號，若沒拿到版號簡單來說遊戲公司就不能利用該款遊戲進行任何收費行為。

以「刺激戰場」上線人數直逼「王者榮耀」來看，能不能取得版號對於騰訊未來遊戲業務的營運會有顯著的影響。

圖: 國金證券，兩款遊戲 MAU 比較 (單位: 百萬)

騰訊目前最大的問題來自於兩方面，一是主管機關針對遊戲版號的控制，及互聯網金融監管趨嚴；另一方方面就是總體經濟的問題。在網路快速滲透之下，中國的「流量紅利」已經用完，而經濟處於「調結構」時期，廣告主和企業用戶對於支出大多非常謹慎。

不過騰訊面臨的問題不光只發生在騰訊身上，而是整個產業普遍存在的問題。因此國金證券認為騰訊的長期產業地位十分穩固，且預估在十年之後，騰訊仍然是中國最大的互聯網公司之一。目前騰訊最需要留意的是短期營運的波動。

今年營運展望：

遊戲方面：「王者榮耀」還能榮耀多久？

「王者榮耀」為 2015 年 11 月的產品，投資人近期以來不斷擔心「王者榮耀」退燒的情況。不過，在今年 1 月份「王者榮耀」推出新的系統，並在春節期間舉行大規模活動，期待提升付費率。根據國金證券預估，這次活動有機會讓「王者榮耀」2 月份收入創下歷史新高。

只是騰訊不能只光靠一款遊戲來支撐遊戲業務。2018 年前 3 季，騰訊手遊總營收人民幣 588 億元，國金證券預估「王者榮耀」只貢獻其中的 30%～35%。所以，騰訊必須不斷地推出手遊新品，才能拉動收入成長。只是，自 2018 年第 4 季以來，騰訊手遊產品處於低潮期，目前只有「紅警 OL」、「火影忍者 OL」、「侍魂」等少數新品在暢銷榜上取得佳績，但這些新品的生命周期普遍不長。

廣告方面: 景氣下滑衝擊廣告需求

國金證券表示 2018 年 8 月以來，騰訊行動廣告的流量價格 (CPM 和 CPC) 就進入下滑趨勢，到去年底已經跌至 2016 年的水準。

圖: 國金證券，2017 年第三季以來移動流量價格年變化

而流量價格下跌是需求不足所導致，在主要廣告主當中，汽車、房地受到總體經濟影響最嚴重；互聯網金融則受到監管緊縮的影響；遊戲則因為主管機關控管版號數量；新興「獨角獸」公司則受到融資環境緊縮的衝擊，這些因素大大減少廣告需求量。同樣，這些不利因素今年也將持續下去。

因此國金證券將騰訊 2018、2019、2020 年的 Non-GAAP EPS 預期下調至人民幣 7.62、8.81、10.90 元（之前預估為人民幣 8.40、10.68、13.16 元）同時，將目標價下調至 365 港元，調降評級至「中性」。