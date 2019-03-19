基金加碼！日本面板大廠JDI股價大漲7.25%

根據國外媒體報導，投資基金「Effissimo Capital Management Pte Ltd」，在 2019 年 3 月 18 日向日本關東財務局所提出的持股報告書當中指出，已將其 JDI(6740-JP) 股份的持有目的，從「純投資」變更為「向公司經營者提出建言、進行重要提案等」。該基金有可能透過這項舉動，來要求 JDI 方面加強公司的構造改革。受到這項消息影響，JDI 股價今天 (19 日) 上午在東京股市開盤後立即大漲 7.25%。

進行營運重建中的日本中小尺寸液晶螢幕面板大廠 JDI，其最大的股東為日本官民基金「INCJ」(前身為產業革新機構)，持有 JDI 約 25% 的股權。而目前「Effissimo Capital Management Pte Ltd」則持有 JDI 8.92% 的股權，僅次於 INCJ 位居第 2。

「Effissimo Capital Management Pte Ltd」是由出身自過去「村上基金」的員工所創立，據點位於新加坡。該投資基金對 JDI 的投資逐漸加碼，過去也曾對東芝 (6502-JP) 進行了第三方配額增資。

由於 JDI 最大客戶的美國蘋果公司 (AAPL-US)，在 iPhone XR 等產品上的銷售狀況不佳，大幅影響 JDI 的業績表現。JDI 在 2019 年財年 (截至 3 月底) 的財報預測，預估將出現連續第 5 年的赤字。

而 JDI 為了進行公司的營運重建，目前正與中國、台灣等多家企業進行接觸當中。