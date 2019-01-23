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蘋果XR惹的禍 日企JDI向台廠與中企尋求紓困

蘋果 iPhone XR 銷售表現不佳。(圖：AFP)
蘋果 iPhone XR 銷售表現不佳。(圖：AFP)

《華爾街日報》報導，由於蘋果 iPhone XR 令人失望的銷售表現，正重擊全球蘋果供應鏈，導致其供應商日本顯示器 (JDI) 不得不轉向中國和台灣企業尋求紓困。

據了解，日本顯示器 (JDI) 的營收有一半來自蘋果訂單，如今蘋果 iPhone XR 銷售不振，又傳出 2020 年蘋果傳出將全面轉用 OLED 面板，這讓專門製造 LCD 螢幕的日本顯示器 (JDI) 如坐針氈，轉向台廠「宸鴻集團」與中國國企「絲路基金」尋求紓困。

該報導引述消息人士寫道，日本顯示器 (3673-TW) 已向這兩家企業洽談投資事宜，包括賣出 30% 左右的股權，規模尚未確定，但預估投資金額將達 5.5 億美元以上。

消息人士表示，日本顯示器希望在 2 月中旬公布財報時宣布這項交易的消息，但由於投資談判仍在進行中，目前仍有破局的可能。

孰悉 JDI 業務計畫的消息人士表示：「即使有來自中國等企業潛在的新投資，日本顯示器的困境也不會改變，因為該公司過分仰賴 iPhone 訂單，並且沒有做好足夠的改變。」

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日本顯示器正向台企尋求金援。(圖：WIKI)

日本顯示器是由日本政府的日本產業革新機構 (INCJ) 主導設立，INCJ 擁有 25% 的股權，日本顯示器總部設在日本東京，主要經營中小型面板設計與產銷業務，包括智慧型手機面板以及中小型尺寸的車用面板。

由於蘋果 iPhone XR 買氣不佳，美國研究調查機構報告顯示，2018 年第四季日本顯示器智慧型手機面板的開工率從上季的 81% 降至 75%。

消息人士稱，日本政府由於無法繼續支持日本顯示器，故願意將控制權交給境外投資者。

日本顯示器擁有穩定生產 LTPS (低溫多晶矽) 面板的技術， LTPS 元件讓面板得以更節能、更新更快，廣泛用於許多面板中，包括高階款 iPhone。

宸鴻在觸控式螢幕領域，無論在技術層次或產能均居世界領導地位，為 iPhone 在內的許多智慧手機生產觸控式螢幕。而絲路基金有興趣利用日本顯示器的技術在中國建設展示工廠。

日本顯示器 (JDI) 發展 OLED (有機發光二極體) 並未搶占研發先機，沒有了技術優勢，量產進度遠落後其他韓國與中國的面板同行，如三星、京東方、夏普等。

去年傳出日本顯示器在 2019 年將開始 AMOLED 面板量產計畫，但去年 4 月各家報導指出，考量到 AMOLED 面板 (主動矩陣有機發光二極體) 恐產能過剩、成本高且 iPhone X 需求不佳，已決議推遲 2019 年的 AMOLED 面板量產。

除了宸鴻集團與絲路基金外，先前傳出京東方科技集團 (Boe Technology Group) 與歐菲光 (Shenzhen O-Film Tech) 等中國企業也有興趣投資，但最終放棄這個想法。

截稿前，宸鴻集團發言人拒絕評論，絲路基金、京東方科技與京東方科技沒有回應評論請求。

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