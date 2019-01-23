蘋果XR惹的禍 日企JDI向台廠與中企尋求紓困

《華爾街日報》報導，由於蘋果 iPhone XR 令人失望的銷售表現，正重擊全球蘋果供應鏈，導致其供應商日本顯示器 (JDI) 不得不轉向中國和台灣企業尋求紓困。

據了解，日本顯示器 (JDI) 的營收有一半來自蘋果訂單，如今蘋果 iPhone XR 銷售不振，又傳出 2020 年蘋果傳出將全面轉用 OLED 面板，這讓專門製造 LCD 螢幕的日本顯示器 (JDI) 如坐針氈，轉向台廠「宸鴻集團」與中國國企「絲路基金」尋求紓困。

該報導引述消息人士寫道，日本顯示器 (3673-TW) 已向這兩家企業洽談投資事宜，包括賣出 30% 左右的股權，規模尚未確定，但預估投資金額將達 5.5 億美元以上。

消息人士表示，日本顯示器希望在 2 月中旬公布財報時宣布這項交易的消息，但由於投資談判仍在進行中，目前仍有破局的可能。

孰悉 JDI 業務計畫的消息人士表示：「即使有來自中國等企業潛在的新投資，日本顯示器的困境也不會改變，因為該公司過分仰賴 iPhone 訂單，並且沒有做好足夠的改變。」

日本顯示器正向台企尋求金援。(圖：WIKI)

日本顯示器是由日本政府的日本產業革新機構 (INCJ) 主導設立，INCJ 擁有 25% 的股權，日本顯示器總部設在日本東京，主要經營中小型面板設計與產銷業務，包括智慧型手機面板以及中小型尺寸的車用面板。

由於蘋果 iPhone XR 買氣不佳，美國研究調查機構報告顯示，2018 年第四季日本顯示器智慧型手機面板的開工率從上季的 81% 降至 75%。

消息人士稱，日本政府由於無法繼續支持日本顯示器，故願意將控制權交給境外投資者。

日本顯示器擁有穩定生產 LTPS (低溫多晶矽) 面板的技術， LTPS 元件讓面板得以更節能、更新更快，廣泛用於許多面板中，包括高階款 iPhone。

宸鴻在觸控式螢幕領域，無論在技術層次或產能均居世界領導地位，為 iPhone 在內的許多智慧手機生產觸控式螢幕。而絲路基金有興趣利用日本顯示器的技術在中國建設展示工廠。

日本顯示器 (JDI) 發展 OLED (有機發光二極體) 並未搶占研發先機，沒有了技術優勢，量產進度遠落後其他韓國與中國的面板同行，如三星、京東方、夏普等。

去年傳出日本顯示器在 2019 年將開始 AMOLED 面板量產計畫，但去年 4 月各家報導指出，考量到 AMOLED 面板 (主動矩陣有機發光二極體) 恐產能過剩、成本高且 iPhone X 需求不佳，已決議推遲 2019 年的 AMOLED 面板量產。

除了宸鴻集團與絲路基金外，先前傳出京東方科技集團 (Boe Technology Group) 與歐菲光 (Shenzhen O-Film Tech) 等中國企業也有興趣投資，但最終放棄這個想法。

截稿前，宸鴻集團發言人拒絕評論，絲路基金、京東方科技與京東方科技沒有回應評論請求。