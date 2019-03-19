歐股盤前─市場等待Fed利率決策 指數期貨漲跌互見

美國聯準會 (Fed) 將於美東時間 19、20 兩日，召開利率決策會議，市場普遍預期，Fed 將按兵不動；今(19) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週二下午 3 點 01 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.03%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.02%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.05%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.05%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.18%，深證成指下跌 0.082%；南韓 Kospi 指數下跌 0.086%，日經 225 指數下跌 0.082%；台股收跌 0.38 點，至 10512.32 點。

Fed 將於美東時間 19、20 兩日，召開利率決策會議，市場預期，利率區間會維持在 2.25% 至 2.5% 不變，而 Fed 主席鮑爾的記者會發言、利率點狀圖、經濟成長和通膨預測，以及縮表相關資訊，將成關注重點。

週一美股收高，道瓊工業指數收漲 65.23 點 (0.25%)，至 25914.1 點；標普 500 指數收漲 10.46 點 (0.37%)，至 2832.94 點；那斯達克指數收漲 25.95 點 (0.34%)，至 7714.48 點。

美國農業部長 Sonny Perdue 透露，美中貿易談判進展良好，中國對美國農產品採購，可望增加 3 倍，除黃豆外，還包括肉製品，以及玉米等穀物；但有關執行及履行承諾等細節，雙方仍在溝通。

歐洲消息方面，英國下議院議長 John Bercow 日前援引 1 項有 400 多年歷史的議事規則，稱相同動議不可反覆表決，除非首相梅伊的脫歐協議，內容有重大調整，否則他不允許該協議於國會 3 度闖關。

Bercow 此舉使梅伊無法於本週，再度對脫歐協議進行表決，迫使她必須向歐盟要求，將脫歐日期延後更久。