【大昌投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 台股昨日開高走高，早盤雖有震盪，但盤中緩步再墊高，尾盤更收至當日最高點，以上漲 73.46 點作收。短線上再創波段新高，短期均線未跌破前，皆有機會續強表現，惟價漲量縮，近關情怯，後勢尚需留意量價表現能否同步，相對有利指數表現。

2. 櫃買指數相對於加權指數漲幅落後，上方仍有賣壓需要化解，價漲量縮呈現背離態勢，相較不利後勢表現，維持中小型個股震盪加劇看法不變。

3. 金融指數尾盤買盤推升，再創波段新高，惟追價意願相對偏低，量能無法放大。電子指數突破前高，惟追價力道不足，尚需補量上攻。昨日強勢族群有手機零組件、網路通訊、PA、PCB 等。傳產類股則由自行車、塑化等表現較佳。

4. 蘋果公司（Apple）在 25 日的新品發表會前意外推出新款 iPad 產品，分別為 10.5 吋的新版 iPad Air 以及 7.9 吋的新版 iPad Mini。新版 iPad Air 與 Mini 都備配先進的前端與後端鏡頭。

5. Google 將於 3/19 美國舊金山舉行的「遊戲開發商會議」（GDC）上，將要發表其對所謂的「遊戲的未來」的展望。市場預料 Google 會公開「Project Stream」的商用版本，以及傳聞中的遊戲主機「Yeti」。