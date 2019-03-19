CPTPP關稅優惠沒份 美國農業競爭力備受挑戰

由日本主導、涵蓋 11 個國家的的跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP) 已於去年底生效上路，隨著日本即將在新的財年對其他貿易夥伴國實施關稅下調，美國特定產業將面臨極大壓力。

美國豬肉生產商協會發言人 Jim Monroe 表示，今年以來，美國對日本的豬肉出口大幅下跌 35%，銷售訂單流失引起美國農民一陣擔憂，作為美國的重要貿易夥伴之一，日本市場對於美國農產品市占率的影響可謂是相當重要。

跨太平洋夥伴關係協定 (TPP) 是美國前總統歐巴馬政府執政時期重要貿易成果之一，但直到其任期滿仍未獲得國會批准，並且在 2017 年美國總統川普簽署行政命令後，正式退出 TPP，由日本主導其他 10 國修改協定，改稱 CPTPP。

然而，這導致美國產品未來在 CPTPP 成員國間的價格變高，競爭力因此下滑，其中又以肉品和農產品所受到的衝擊最大。

儘管川普一再強調 TPP 對美國弊大於利，但若 CPTPP 成員國規模持續擴大，美國產品在國際市場面臨競爭力下滑的壓力將會持續上升。

蒙大拿州共和黨參議員 Steve Daines 上周便表示，該州對日本的大麥出口受到了明顯衝擊，美國的其他貿易夥伴在日本市場享有關稅降低的好處，這明顯置美國生產商於不利地位。他表示，美國農民感到相當擔心。

美國小麥也臨同樣難題。美國小麥協會會長 Vince Petersom 指出，受惠於 CPTPP，澳洲與加拿大外銷至日本的小麥將獲得關稅調降 7%，且關稅降幅將在 4 月底進一步擴大至 12%。