巴菲特的最佳投資觀點 也是最簡單的觀點

提起投資書籍，恐有數百種之多，投資網站與部落客更是不計其數。

近來在華盛頓郵報的一篇專欄中，作者許斯 (Tom Heath) 寫出了投資人都想學到的投資觀點。

在文章中，許斯陳述了有關長期投資最簡單的事項，這些事項，巴菲特在最近致股東的信中，都曾詳加解釋。

在信中，巴菲特特別強調 "美國利多"，亦即在投資時，投資人買的不是企業，而是美國榮景的觀點。

巴菲特說，在經歷了約相當於三倍人生壽命的時間裡，美國由僅 400 萬人口的國度，成長蛻變成了全世界最強大的國家。在不斷上升進步的過程中，曾經出現過一次革命，一次內戰，大蕭條，及兩次世界大戰，但美國觀點始終屹立不搖。

「除了天性悲觀的人以外，美國人都相信，他們的子孫會比他們幸福許多，」巴菲特在信中寫道。「美國人當然了解，未來的路不會平坦。其實也從未平坦過。」

自 1942 年以來 -- 巴菲特初次投資的一年 --「我們的經濟成長讓人驚艷，」巴菲特說道。

巴菲特第一次投資，係以 114.75 美元投資一檔股票。如果他當時投資 S&P 500 指數基金，到 2019 年 1 月底，這筆小錢將成長至 606811 美元。(當然，當時並無指數基金。)

若用 100 萬美元進行免稅投資，如捐贈大學，現在該金額將達 53 億美元，巴菲特持續說道，報酬率達 5288 倍。

許斯指出：「投資就是要讓生活變得容易。要趁勢而行。將資金放在反應美國經濟的指數基金。就等美國經濟努力工作。」

巴菲特在 CNBC 電視台解釋道，持有低成本的整體股市指數基金，是大多長期投資人的答案。

「投資人不需要懂會計，只要相信美國。投資人不需要選股，只要選擇美國，」巴菲特說。「這就是最大的利多。美國企業表現良好，美國表現亦良好。」

「我們找到一種有用的東西，」巴菲特說。「並非我們特別努力，也不是我們比較聰明。我們只是找到一種架構，能夠釋放人類潛能。」

巴菲特曾經告訴他的律師說，在他往生後，他留給繼承人的錢，應當投資低成本的指數基金。因為美國經濟的利多將會持續。