鉅祥車用效益明年放大 營收占比拚增至30%

鉅祥 (2476) 近年積極跨入車用、工業等利基型產品領域，今年第三季兩者營收占比已達 37%，3C 占比則降至六成左右。鉅祥表示，由於車用產品進入門檻較高，認證期較長，但目前車用已小有斬獲，今年下半年更拿到車燈的認證，將於明年開始放量出貨，長期目標則希望車用、工業、3C 產業的營收占比能三足鼎立，帶動產品組合轉佳。鉅祥指出，公司的優勢在於一貫化的產出能力，從模具、加工、沖壓、電鍍到射出成型皆可一條龍產製，近年也導入自動化組裝設備，而為加強布局車用領域，今年更成立車載事業處，目前出貨產品包含車燈、胎壓偵測、變速箱冷卻器、發電機穩壓調節器等。



而在中美貿易戰部分，鉅祥則提到，公司在台灣、中國、墨西哥、馬來西亞、印尼、泰國皆有設廠，共計有 14 個工廠，而目前中國廠出產的產品皆內銷中國客戶，因此中美貿易戰對業績沒有太大影響，反而有客戶逐漸將訂單移往台灣、東南亞等地下單，對於公司而言也是新的機會，未來有望受惠於轉單效應。



鉅祥前三季受到一次性認列營所稅調高影響，及人事成本增加下，獲利較去年同期降至 2 億元，毛利率 26.03%，營益率 9.23%，EPS 1.08 元。第三季營收占比為車用 15%、工業 22%、網通 13%、PC/NB 18%、消費性電子 32%。

