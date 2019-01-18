鉅祥去年每股賺1.58元 今年車用產品將放量出貨

鉅祥 (2476) 自結去年 12 月歸屬母公司稅後淨利 2045 萬元，去年全年歸屬母公司稅後淨利 2.92 億元，EPS1.58 元。鉅祥近年積極轉型，跨入車用、工業等利基型產業，並已於去年下半年打入日系客戶的車燈供應鏈，將於今年開始放量出貨，目標車用營收占比將朝 30% 邁進。鉅祥去年受到一次性認列營所稅調高影響，及人事成本增加下，全年獲利較 2017 年減少逾 15%，但隨車用、工業等產品比重增加，車用營收占比已達約 15%，全年 PC/NB 營收占比已降至兩成以下。



鉅祥去年 12 月歸屬母公司稅後淨利 2045 萬元，第四季歸屬母公司稅後淨利 9189 萬元，全年歸屬母公司稅後淨利 2.92 億元，全年 EPS1.58 元。