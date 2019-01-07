買票即付 日本7日起開徵「出國稅」

日本在週一 (7 日) 起，將對搭乘航機或船舶離境日本的日本人與外國人，開徵「國際觀光旅客稅」，或俗稱「出國稅」。稅額為 1000 日圓，課徵對象為 2 歲以上的旅客，將從機票或船票中徵收。在 2019 年 1 月 7 日前購票的旅客不需繳納，但是於 2019 年 1 月 7 日之後變更航班者，則必須支付，這是日本政府在事隔 27 年後，首度開徵新稅。

關於出國稅詳細的規定，需繳納的對象涵蓋搭乘航機或船舶離境日本之日本人及外籍旅客，稅額為 1000 日圓 (約新台幣 285 元)。

出國稅免除對象：

未滿 2 歲幼兒。 轉機旅客 (於入境日本後 24 小時內出境)。 航機的機組員及船舶的船員。 搭乘國際航線，因天候及其他因素緊急在日本迫降等情況的乘客。 已離境日本，因天候及其他因素再度折返的旅客。 搭乘政府專機，或公家的航機、船舶離境日本者。 遭到強制遣送出境者。

東京高樓群與富士山 (圖片來源：AFP)

日本上次新開徵的稅目為 1992 年的「地價稅」。這回新開徵的「國際觀光旅客稅」(出國稅)，取得的稅收將用於增加國外觀光客等相關措施上。日本政府預估每年可以增加約 500 億日圓的稅收，預計將使用在機場的臉部辨識系統以縮短出入境的審查時間；還有用於觀光景點擴充多國語言解說等提振觀光的用途上。

根據日本觀光廳的說法，目前除了日本，中國、英國、韓國，以及澳洲等國家在旅客離境時都有徵收稅金。澳洲向旅客收取的離境稅，更高達 60 澳元 (約新台幣 1340 元)。

2018 年訪日的外國遊客，首度獨破 3000 萬人。日本政府更設下目標，要在 2020 東京奧運舉辦年時達到 4000 萬人。到了 2030 年時，目標更高達 6000 萬人。