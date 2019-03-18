歐股盤前─德意志銀行與德國商業銀行談合併 指數期貨漲跌互見

德意志銀行 (Detusche Bank) 與德國商業銀行 (Commerzbank) 日前證實，雙方正在洽談合併；今 (18) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週一下午 3 點 22 分，Investing.com 報價顯示，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.26%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.03%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.03%。

截至發稿，上證綜指上漲 2.47 %，深證成指上漲 3.07%；南韓 Kospi 指數上漲 0.16%，日經 225 指數上漲 0.62%；台股收漲 73.46 點，至 10512.7 點。

市場對美中貿易談判，抱持樂觀期待，上週五美股收紅；道瓊工業指數終場收漲 138.93 點 (0.54%)，至 25848.87 點；標普 500 指數收漲 14.00 點 (0.50%)，至 2822.48 點；那斯達克指數收漲 57.61 點 (0.76%)，至 7688.527 點。

中美貿易談判進入尾聲，但「川習會」日期，卻遲遲無法敲定；先前曾傳出，兩人可能於 4 月舉行峰會的消息，但《南華早報》報導稱，「川習會」或許會延至 6 月舉辦。

目前美中雙方貿易團隊，仍持續溝通，試圖縮小分歧；據悉，達成協議的關鍵，並非貿易逆差問題，而是中國在強制技術轉讓、保護知識產權等方面，能否確保並履行承諾。

另一方面，美國聯準會 (Fed) 將於美東時間 19、20 兩日，召開利率決策會議；外界預期，利率區間會維持在 2.25% 至 2.5% 不變，而鮑爾的記者會發言、利率點狀圖、經濟成長和通膨預測，以及縮表相關資訊，將成關注重點。

歐洲消息方面，英國前外相 Boris Johnson 呼籲，若英國政府要對首相梅伊的脫歐協議，做出確實改變，還為時不晚；他並示警，不宜在本週，對脫歐協議進行第 3 次表決。

德意志銀行與德國商業銀行證實，雙方正在洽談合併，若順利合併，有機會成為歐洲第 3 大銀行，規模僅次於匯豐 (HSBC) 與法國巴黎銀行(BNP Paribas)。