〈分析〉三鏡頭時代來臨 手機鏡頭零組件商機大體檢

光學一直是手機零組件創新重要戰場之一，無論是鏡頭像素升級、光學防手震、大光圈、雙鏡像頭等。而華為在去年發布的 P 系列和 Mate 系列兩大旗艦機種中均採用後置三鏡頭設計，今年開始各家品牌廠也將推出後置三鏡頭旗艦機應戰，將高階手機市場鏡頭產業從後置雙鏡頭時代推升到 3 鏡頭時代，甚至是前置雙鏡頭。

隨著新一代多鏡頭的滲透率提升，意味著逾十億顆的鏡頭增加量有機會在明、後年達成。

鏡頭零組件

手機鏡頭主要由光學鏡頭（Lens）、音圈馬達（VCM）、紅外線截止濾光片（IRCF）、圖像感測器（Sensor）等零件組成。今年開始流行的三鏡頭又再比過去增加一顆鏡頭的數量，這將帶給整個鏡頭產業鏈新的市場空間與成長動能。

從手機鏡頭產業鏈的價值來看，CIS 圖像感測器占了 52% 的價值比重，是比重最高的零組件；其次則為光學鏡頭和模組，兩者比重相當，分別為 19% 和 20%；至於，音圈馬達和紅外線截止濾光片比重則分別為 6% 和 3%，相對較低。

資料來源: 智研諮詢

CIS 圖像感測器

CMOS 圖像感測器主要功能是實現將光訊號轉換為電訊號的轉換器。而 CMOS 圖像感測器是個技術密集型的產業，只有不斷開發新技術的廠商才能立於不敗之地。

根據 Yole 的統計，在 2017 年全球價值 139 億美元的 CMOS 圖像感測器市場中，索尼占據 42% 的市場比重，之後則是三星電子、豪威科技、安森美等廠商。

資料來源: Yole，全球 CMOS 圖像感測器市占

索尼、三星、佳能、尼康等廠商採用的是 IDM 模式，SK 海力士則透過收購 Siliconfile 而成為 IDM 廠商。其餘廠商則採用 Fabless/Fablite 的模式，例如安森美交給 L-Foundry 代工，意法半導體給聯電代工，豪威科技主要交給台積電代工，格科微主要給中芯國際代工。

光學鏡頭

手機鏡頭主要有塑膠和玻璃兩種材質。塑膠鏡頭透光率不如玻璃鏡頭，但成型更為容易、良率較高、成本較低，透過不同形狀的塑膠鏡頭進行組合，也可以達到非常好的成像效果，因此手機鏡頭大多使用塑膠鏡頭。

雖然手機鏡頭的生產不像相機鏡頭那麼困難，但時間和經驗依然很重要。因此成立至今接近 40 年的大立光利用其在塑膠鏡頭所累積的經驗與專利保護，不斷提升鏡頭品質和生產良率，使得其它相關手機鏡頭廠難以企及。

不過，中國的舜宇光學近幾年快速發展，在 2012 年收購 Konica Minolta 的上海工廠，並與其達成合作協定後，舜宇光學掌握大量鏡頭設計和製造中的 know-how，產品品質和良率已迅速改善，目前舜宇光學已逐漸縮小與大立光的差距。

資料來源: TSR

鏡頭模組

鏡頭模組是把光學鏡頭、音圈馬達、紅外線截止濾光片、圖像感測器等零組件整合成一項產品。目前，手機鏡頭模組的主流工藝有 CSP（晶片級封裝）、COB（板上封裝）和 FC（倒裝晶片）三種，其中 CSP 主要用於低階產品，COB 是最主流的工藝，FC 則只有蘋果在使用。

CSP 的優勢在於製造設備成本低、潔淨度要求低、良率較高，缺點在於鏡頭透光率低、模組厚度較高。

COB 的優勢在於封裝成本低，缺點在於設備成本較高、潔淨度要求高、良率較低，製程時間相對較長。

FC 的優勢在於封裝密度高、鏡頭模組厚度最薄、缺點在於成本較高、良率較低。

不過，鏡頭模組產業的技術門檻低，導致中國手機鏡頭模組市占並不集中。根據旭日產研的資料顯示，歐菲科技是 2017 年中國手機鏡頭模組市占第一，但比重只有 11%。除了歐菲科技之外，還有舜宇、丘鈦、信利、光寶、合力泰等也可以供應鏡頭模組，而這些廠商市占均只有個位數。

資料來源: 旭日產研

在技術進入門檻不高的情況，所以很多廠商可以投入這個市場，但各廠在設備自動化水準、產線布局、控制演算法開發、生產經驗等方面存在很大差異，這導致各廠在生產同規格產品時的良率會出現很大不同，因此良率提升就成為決定獲利能力的關鍵。

音圈馬達

音圈馬達方面，技術難度也不高，而精度控制是關鍵。也因為技術難度低，所以全球供應音圈馬達的廠商有上百家，整體來看，這些廠家可以劃分為日本、韓國、中國三大陣營。

日本的音圈馬達占全球超過四成的比重，並掌握著全球音圈馬達先進技術和製造能力，代表企業主要包括阿爾卑斯、三美、TDK 等，其中阿爾卑斯和三美向蘋果供應音圈馬達。

韓國廠商則占據全球音圈馬達市場比重逾兩成，主要包括三星電機、磁化、Hysonic 和 LG-Innotek 等。

中國音圈馬達則占全球市場逾三成比重，但企業數量超過 50 家以上，主要包括新思考、比路電子、中藍等，其中，以比路電子和新思考在國際市場表現較為出色。

紅外線截止濾光片

紅外線截止濾光片 (IR-Cut filter) 是一種允許可見光透過而截斷紅外光的濾光片。在中國主要生產廠商有歐菲光、水晶光電、田中技研等。其中，水晶光電作為後起之秀，目前是中國龍頭，同時也間接向蘋果供應產品。

資料來源：TSR

在手機市場進入成長停滯之後，任何能吸引消費者換機的創新都將使手機品牌廠迅速跟進採用，這一點已在過去雙鏡頭和全螢幕顯現出來。而三鏡頭的拍攝品質和光學變焦能力又比雙鏡頭大幅提升，今年在各品牌廠導入下，有機會在今明兩年快速滲透，成為 5G 世代手機過度期的創新焦點。