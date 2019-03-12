TDDI滿手接單＋光學指紋辨識送樣 聯詠今年營收、獲利將再創新高

安卓手機近期啟動零組件拉貨潮，聯詠 (3034) 整合驅動與觸控的 TDDI 晶片，接單與出貨強勁，隨著市占率不斷提升，加上光學指紋辨識晶片進入送樣階段，業界傳出，聯詠今年全年營收可望年增兩位數百分比，今年營收與獲利均可望創下歷史新高。受惠於 TDDI 晶片需求大增，聯詠去年出貨超過 1.5 億套，聯詠去年繳出營收與獲利雙創年度歷史新高的好成績，展望今年，因華為、小米、OPPO 與 VIVO 大陸一線手機品牌廠均大舉導入採用，且聯詠近期又將新增一家客戶，聯詠在 TDDI 晶片端市場率正不斷提升。



另外就光學指紋辨識晶片端，聯詠已經進入送樣階段，主要客戶是中國大陸手機品牌廠商，預計下半年通過認證並出貨，將成為下半年業績持續走揚的新動能，基於上述兩大利多，聯詠今年業績將有機會相較 2018 年雙位數成長，營收與獲利同步刷新年度歷史新高紀錄。