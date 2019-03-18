出來借的總要還 2021年中國地產商償債規模上看1兆人民幣

根據中指院的數據顯示，2019 年中國房地產業需償還債券規模達人民幣 4994.5 億元，到 2020 年，這規模將上漲至人民幣 6513.4 億元，而到了 2021 年則上看近兆元人民幣。隨著債務到期規模連年成長，將使地產企業資金鍊出現巨大壓力。

資料來源: wind，中國地產企業境內舉債融資規模

2019 年以來，中國地產企業融資出現一波高峰，雖然這一波的融資潮為這些地產開發商紓緩資金面的壓力，但換句話說，密集的舉債也顯示出這些房地產企業面臨沉重的資金壓力。

資料來源: wind，今年前兩個月中國地產開發商債券融資發行期限比重

而現在融資規模越高，代表著未來償債金額也越高。中國指數研究院的統計數據顯示，2019 年至 2021 年是房地產債券的集中到期高峰期，地產開發商面臨現金流的考驗。

目前，中國房地產企業融資的用途都是「借新還舊」，這暗示地產開發商資金的嚴峻態勢。中指院相關分析人士指出，截至 2 月底，2019 年房地產企業境內外舉債規模達人民幣 1918.9 億元，年增 115.1%。

克而瑞地產研究中心的數據也顯示，2019 年以來地產開發商舉債總金額持續攀升。其中，1 月份舉債量創近一年來新高，達人民幣 1103.9 億元。2 月份雖受到春節假期影響，境內外舉債總金額為人民幣 673.93 億元，但與去年同期相比仍然成長 87.7%。

今年中國人行的貨幣政策具有彈性，對多數中小地產開發商而言算是「雪中送炭」，特別是目前房市低迷的情況下，舉債融資成為確保企業現金流通暢的重要管道。

克而瑞研究中心研究員楊科偉分析認為，整體來看，今年房地產企業融資環境將逐漸緩和，境內融資金額將明顯高於去年同期水準，而在中國人行壓低資本成本之下，地產企業融資成本有機會小幅下滑。