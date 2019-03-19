中國重啟核電廠興建 潛在6000億人民幣商機

中國生態環境部官網公布的最新訊息，位於廣東太平嶺核電廠和福建漳州核電廠的核電機組預計在 6 月份開工建設。這將是自 2016 年以來，中國首度啟動建設新的核電機組。

訊息內容顯示，太平嶺核電廠一期工程 1 號機組計劃於 2019 年 6 月開始進行核島主體工程，2 號機組與 1 號機組開工間隔 10 個月；漳州核電廠一期工程 1 號機組計劃於 2019 年 6 月 30 日開工，2 號機組與 1 號機組開工間隔 10 個月。

太平嶺核電廠一期兩台「華龍一號」核電機組工程總投資約人民幣 412 億元；漳州核電廠一期兩台「華龍一號」核電機組工程總投資也超過人民幣 400 億元。

若根據《中國核電中長期發展規劃來看》，到 2020 年，中國在運核電規劃裝機容量達到 5800 萬千瓦，在建 3000 萬千瓦。但以國家能源局公布最新的數據來看，截至 2019 年 1 月，中國在運核電機組裝機容量 4590 萬千瓦，在建機組 1218 萬千瓦。所以，中國在運和在建核電機組總裝機容量離 2020 年的規劃目標還差 3000 萬千瓦。

這顯示如果要達成預定目標，中國需要在 2019 年～2020 年開工建設 30 台單機裝機容量為 100 萬千瓦的核電機組。

從廣東和福建的核電項目來看，目前，每台第三代百萬級千瓦的核電機組的總投資約人民幣 200 億元，30 台核電機組總投資將高達人民幣 6000 億元。

圖: wind

核電概念股

中國核建 (601611-CN)：核電建設龍頭。

中廣核技 (000881-CN)：電子加速器，中廣核集團旗下子公司。

台海核電 (002366-CN)：核電主管道龍頭。

江蘇神通 (002438-CN)：核電閥門龍頭。

中核科技 (000777-CN)：核電閥門。

應流股份 (603308-CN)：核電主泵泵殼及核級屏蔽材料供應商。

東方電氣 (600875-CN)：核能發電設備製造。

久立特材 (002318-CN)：不銹鋼管。