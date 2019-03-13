ST康得新財務吃緊 複合光學膜供需改善 友輝股價攻漲停

被稱為中國 3M 康得新今年以來爆發債務違約，儘管以 ST 康得新復牌，資金流動性吃緊問題仍在，TV 光學膜競爭態勢有所改善，以及大陸 10 代線產能開出，帶動 TV 光學膜需求成長，友輝 (4933) 營運可望持續改善，2 月營收 1.28 億元，年增率 5.3%，累計前 2 月營收 3.85 億元，年增率 5.36%。大陸複合光學膜康德新崛起，引發價格戰，近年來增亮膜陷入價格，不堪價格競爭，嘉威退出供應鏈，友輝從 2011 年每股盈餘 8.09 元獲利高峰，營運呈現逐年衰退，2017 年每股盈餘降至 0.37 元低點。



友輝複合光學膜月產能達 500 萬平方米，因應大陸產能戰，降低 TV 大尺寸增亮膜比重，增加中小尺寸產品比重來改善營運，大尺寸比重降至 10～20%，中小尺寸約 20%，Monitor 則為 15～20%，NB 則占 30%，產品結構改善，毛利率、營益率有所提升，去年累計前三季稅後淨利約 1.07 億元，年增 3.97 倍，每股盈餘 1.4 元，超越前年。