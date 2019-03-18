【台新投信】台新投信優先順位資產抵押高收益債券基金准募

高收益債 2.0 問世 投資人享「優先」及「擔保」雙守護

2018 年以來市場波動明顯放大，高收益債因具較高息收、較低波動特性，成為炙手可熱的理財商品，其中，優先擔保高收益債在「優先」及「擔保」雙優勢下，讓投資人獲得較佳的資本保護，為升級版高收益債，自 2009 年以來，規模激增 6 倍，目前已逾 3400 億美元。台新投信看好優先擔保高收益債後市，將推出「台新優先順位資產抵押高收益債券基金」（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 已獲主管機關核准，預計 4/15 開始募集。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人邱奕仁表示，IMF 日前將全球經濟成長下調 0.2% 至 3.5%，且歐洲央行更是將今年的歐元區的經濟成長由 1.7% 大幅下修至 1.1%，隨著全球經濟成長放緩，預期市場波動將會加大，此時，資產的下檔保護將更為重要。值得注意的是，優先擔保高收益債為「風險降級」的「高收益債升級版」，可稱之為傳統高收益債再升級，有效降低違約風險、享受資產守護。本基金主要投資於全球優先順位資產抵押債，除享有高收益債的高積息能力外，波動率或存續期間亦比一般高收益債低，因此享有雙高雙低優勢。

台新投信此次邀請到德意志資產管理公司（簡稱 DWS）擔任本基金之顧問，DWS 成立於 1956 年，目前管理規模逾 8000 億美金，根據 Investment & Pensions Europe 2018 年的報告，排名全球第 20 名。DWS 於 1970 年代即開始經營美國高收益債的投資管理業務，1990 年代開始進軍歐洲高收益債的投資管理，已有五十年的高收益債投資經驗，能夠從各大券商及發行商得到第一手資訊，台新優先順位資產抵押高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 可望為投資人掌握最新市場動態及最佳資產配置。

【台新投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險；本基金如遇受益人同時大量贖回時，或有延遲給付贖回價款之可能。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國 Rule144A 債券，該債券屬私募性質，可能牽涉流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站，投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。