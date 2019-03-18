【安聯投信】美股吸金 一枝獨秀

美中貿易談判持續進行，加上英國硬脫歐機率暫時減低，美、歐股同步走揚，值得注意的是，英國議會二度否決首相梅伊的脫歐協議，隨後投票否決無協議脫歐，並以大幅度票數差距通過延長里斯本條約第 50 條，決議延長脫歐期限，該條約仍需待歐盟 27 個成員國一致同意，隨著脫歐演變為「拖歐」，包括歐股基金等主要市場過去一周資金失血，反觀美股則獲進補逾 250 億美元，今年金流由負轉正，堪稱一枝獨秀的強勢市場。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶分析，從總經數據來觀察美國市場，美國 2 月非農就業新增 2 萬人，大幅低於預期的 18.1 萬人與前月的 31.1 萬人，不過以三個月平均而言仍持穩，至於失業率，則小幅下滑至 3.8%，優於市場預期，顯示代表非農的企業與代表失業與勞動參與率的家庭端調查狀況分岐；惟美國 2 月核心消費者價格指數（CPI）年增 2.1%，小幅低於預期與前月的 2.2%，顯示美國通膨率溫和成長，符合聯準會對升息重申保持耐心的態度。

謝佳伶進一步指出，美國總統川普表示與中國貿易談判非常順利，預期在未來 3 至 4 周內會有進一步的消息，市場研判，最早的會晤時間可能會在 4 月，目前在各市場中，美國無論是股、債能見度都高，結合高收益債、可轉債與成長股的收益成長多元資產策略，仍是投資人可持續擁抱的追漲抗震方式。

針對新興市場，美中國貿易談判持續推進，巴西退休金改革方案也傳出正面消息，統計近一周 MSCI 新興市場指數上漲 0.47%，新興亞洲微跌 0.06%，拉丁美洲反彈 3.95%，台、陸股投資氣氛都見好轉。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，針對台股方面，電子股預期庫存調整腳步將延至第二季，然而有許多應用看到不錯的成長動能，像是無線耳機、伺服器，以及車用電子；另一方面，在 5G 手機到來前，廠商仍積極推出各種新功能，多鏡頭的趨勢不變，搭配周邊配件，將是 2019 年手機產業的主要亮點。

安聯中國策略基金經理人許廷全分析，A 股在經歷了「急牛」行情後，上周市場情緒出現降溫，投資者與其猜測高低點，不如觀察產業面，零售統計等預期已不像去年第四季那樣悲觀，部分科技品牌大廠訂單有回溫跡象，投資建議上，中長期看好內需成長機會，建議可透過主動式基金定期定額把握機遇。

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