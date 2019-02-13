全球景氣前景未明 美銀調查：經理人減碼股票 增持債券現金

全球景氣前景不明，美林全球基金經理人調查發現，2 月受訪經理人選擇順勢了結持股，下調持股與大宗商品比重，轉向增持債券與現金部位，其中現金部位增加 6 個百分點。

調查指出，多數經理人順勢對股市獲利了結，其中下調全球股市的比重 12 個百分點來到淨加碼 6%，轉向增加債券部位 6%，債券淨減碼幅度縮小為 36%，並下調大宗商品、增加現金部位 6 個百分點。

以個別市場來看，先前漲勢凌厲的美股遭經理人下調 4 個百分點至淨減碼 3%，為 9 個月以來的低點，相對便宜的歐股則上升 16 個百分點到淨加碼 5%。新興股市的淨加碼比重也從去年 9 月的大幅減碼鹹魚翻身，較上月上升 8 個百分點來到淨加碼 37%，為各區域股市中最受青睞者，另外，英國股市則在退歐協商緩慢的影響下，持續為減碼重心，淨減碼 25%。

至於美中貿易戰部分，58% 的經理人預估，雙方下一步最有可能的情境為部分項目可以化干戈為玉帛，但大部分的議題難以完全解決；另外，高達 63% 的經理人認為，聯準會的貨幣政策態度將轉趨審慎，不會因為過快升息，並在 2020 年被迫降息。

調查發現，對於聯準會的貨幣政策審慎，也讓美元部位持續偏空並支撐美債買盤。另一方面，新興市場中中國寬鬆政策、巴西退休金改革題材加上聯準會鴿派態度，推升經理人同步增加新興市場債及貨幣多方部位。

美銀美林在今年 2 月 1 日到 2 月 7 日期間，受訪對象為全球 173 位基金經理人，代表約 5150 億美元的資金流向，