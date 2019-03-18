〈群益期貨〉期貨市場才有的結算現象　季月結算不是在高就在低

每個季月第三個禮拜五為小道瓊期貨、標普 500 期貨及 Nasdaq 期貨結算，結算是一種籌碼重新洗牌的方式，而且是影響最大、變動最大的，去年９月第三個週五 (9/21) 小標普 500 指數期貨收盤在 2943，截至今日為止還沒有一天的收盤價高於此一位置之上，代表過去看空美股打死不退的空單，有很大一部份被結算在最高點。



再回味一下去年 12 月第三個禮拜五 (12/21)，之後隔兩個交易日 12/26 小標普 500 指數期貨跌至 2316.75 最低點，受到川普喊話美股是絕佳買入時機，川普的金字招牌閃閃亮亮，之前打死不退的多單，又再一次的被掃在接近最低的區域，多單可以怪川普話怎不早點講，但說穿了和股價期貨結算清洗籌碼是脫離不了干係的。

上週五，即 2019 年 3 月的第三個禮拜五，結算清籌碼的時刻又再度到來，空單再度遭遇重擊，很難說歷史是否會毫無特色的重演，但這種洗籌碼的技倆確是最直接最有效的，指數類的商品不像原物料有供給、需求的季節性循環，充其量只能算是交易的循環，而結算日在指數期貨扮演交易循環當中很重要的角色，過去每個季月的結算對應的指數位置剛好都是在相對高或相對低的位置，但在三月合約結算籌碼被大掃除後，趨勢還會不會延續，就會增加更多的變數，此時再追價做多就要找到更多的證據，否則就要很小心或更重視風險了。

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