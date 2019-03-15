【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

中國副總理劉鶴與美國貿易談判代表進行第三次通話取得談判上的實質進展，帶動市場風險偏好回升，加上亞洲煉油廠將進入歲修推動台塑化強勢上漲超過 3%，全新及穩懋也在多鏡頭及 5G 射頻元件擴增等題材推動下，攻上漲停，今日台股在國際及個股題材利多消息激勵下，上漲 0.88%。

《國際金融市場焦點分析》

中國副總理劉鶴與美國貿易談判代表萊特希澤進行第三次通話，於談判上取得實質進展，推動市場樂觀情緒升溫，加上今日中國人大舉行閉幕記者會，中國國務院總理李克強於記者會上表示，將持續推行減稅降費，放寬市場准入，激勵市場信心，帶動今日大中華相關之 A50 指數期貨、恆生指數期貨及香港 H 股指數期貨同步上漲超過 0.7%。

《國際商品市場焦點分析》

OPEC 週四公布報顯示 2 月份成員國減產速度較前月大幅放緩，且低於該組織對市場允諾的減產速度，加上消息指出，原定預計在本月底舉行的川習會將被推遲到四月後，布侖特原油因此遭遇獲利了結賣壓，不過 EIA 週報利多持續發酵，WTI 期貨溫和走高；黃金期貨一度因美元再度跌破 97 點而重回 1300 美元之上，不過漲勢未能延續，隨著美元反彈及美債殖利率回升，金價大跌回吐週三漲幅。

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