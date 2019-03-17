環球晶本周開法說 聚焦報價及今年市況

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 將於周二 (19 日) 召開線上法說，屆時可望公布去年第 4 季與全年財報。由於近期已有廠商調降半導體矽晶圓合約價，12 吋矽晶圓現貨價格也開始走跌，各尺寸晶圓跌價壓力浮現，預期市場將聚焦合約價、非長約的產能報價是否調降，及公司對今年半導體產業市況展望。

環球晶去年第 3 季稅後純益 36.31 億元，每股稅後純益 8.31 元，再改寫單季每股純益新高紀錄；前 3 季稅後純益 99.1 億元，已賺超過 2 個股本，每股純益 22.66 元。去年第 4 季營收更創下連續 12 季寫新猷的佳績，外資預估，環球晶第 4 季 EPS 可望上看 8.5 元，全年每股純益將超過 31 元水準。

展望第 1 季，環球晶董事長徐秀蘭在 1 月底時曾表示，幾乎所有廠區均維持滿載生產，第 1 季營收預期將不會較去年第 4 季顯著下滑。目前環球晶 8 吋與 12 吋長約比例約 8 至 9 成，6 吋長約比例則逾 5 成。

徐秀蘭表示，確實有客戶因擔憂第 1 季不確定因素多、且存貨水位高，盼環球晶能調整出貨量，但客戶對第 3 季至第 4 季產業景氣並不悲觀，近來均持續與客戶溝通，客戶對長約內容均相當尊重，她並認為，客戶拉貨動能之所以趨緩，是因市場對後市看法較為觀望。

