墜機與停飛後 波音面對的雙重危機

波音公司有兩道難題需要解決。

週日，一架衣索匹亞航空公司客機墜毀，造成 157 人罹難，導致 737 MAX 型客機 -- 該公司最重要的機種 -- 全球停飛。

現在，波音正面臨雙重危機，即如何修補飛機瑕疵，及如何修復受損聲譽。

CFRA 研究機構分析師柯雷都 (Jim Corridore) 說：「這是非常重要的問題，不僅是為了該公司的營收，更重要的是公司的聲譽。這問題必須儘快修正。」

737 MAX 客機是波音公司最重要的產品，其訂單接近 5000 架，足以維持生產線運作數年之久。目前為止，已交機的 371 架均已停飛，等待全球航空當局確定其安全性。

在墜機事件發生後，波音花了三天時間，堅稱該型客機是安全的。而後才改口稱，因有眾多警訊，這些客機應全面停飛，以確保大眾安全。

大多專家相信，軟體升級將能解決所有的問題。Teal 集團副總裁鮑拉菲 (Richard Aboulafia) 說：「技術讓人頭痛，但並非難以克服。名譽受損才是最大的挑戰。

Cowen 公司航空分析師魯莫 (Cai Von Rumohr) 說，「停飛要持續多久，仍未確定。但應是幾週，而非幾個月。」

本週的墜機消息，促使部份乘客迴避 737 MAX 飛機。機票訂購網站 Kayak 甚至增加了一項功能，讓客戶篩選飛機機型。但一旦 737 MAX 獲准復飛，這些擔憂是否還會持續，則並不明朗。

魯莫說，波音另一型飛機 727 在推出後不久，於 1965 至 1966 年的七個月時間，發生了四次墜機事件。但問題出在訓練，而非機件。當時，飛行員不熟悉三引擎結構。

魯莫告訴 CNBC 說：「當時 727 飛機幾乎已無可挽回。旅行社也告訴客戶不要搭乘 727 客機。但最終 727 客機終於復返，並成為最成功的客機之一。」