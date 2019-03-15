〈每日外資外匯觀點〉英國脫歐亂局持續 英鎊波動率居高不下

美國周四公布一月新屋銷售數據疲弱，但美元卻逆勢上漲，終結過去四天來的跌勢，兌所有 G10 貨幣走高；英鎊則隨著英國脫歐亂局持續，在 G10 貨幣中表現最差。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

芝加哥 RJO Futures 高級市場策略師 Frank Cholly 表示，金價連續四個月的反彈在二月時中止，主要受到美元上漲的影響，假若美元持續走強，預期金價可能會跌到 1270 美元。

日本央行利率政策會議召開，花旗 (Citi) 預期日本央行將不會宣布任何額外的刺激政策，建議持有澳幣兌日圓的空頭部位 。

此外，花旗分析師也建議繼續依據季節性因素做多日圓，通常日本出口商在季底進行對沖操作，日圓通常在三月的倒數第二周表現強勁。

在英國脫歐協議的不確定下，英鎊本周出現暴漲暴跌，據彭博調查，華爾街策略師們預測，英鎊本周波動幅度可能高達 10%。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

IG Asia Pte 駐新加坡的策略師 Jingyi Pan 稱，英國似乎就是無法就脫歐協議達成一致，而且不確定性將繼續破壞英鎊人氣，今年英鎊波動率在 G-10 貨幣中居首。

Pan 強調， 英國脫歐協議遲遲未達成一致，使得市場持有英鎊的空頭部位持續增加，而且愈接近英國脫歐最後期限，就愈明顯。

財經網站 Forexlive 分析師 Greg Michalowski 則認為，在英國下議院否決無協議脫歐後，無協議脫歐風險降至最低，英鎊兌美元飆升突破 1.3286，一度觸及 1.3379 今年新高，儘管隨後拉回整理，仍有機會在今天再次突破 1.330。