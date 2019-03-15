【豐銀投顧】穩懋再拉漲停！ 5G四天王誰與爭峰？

◆盤勢分析

昨天筆者才在說，3105 穩懋筆者快進快出獲利了結，佢料今天馬上又拉出一根漲停，實在讓人始料未及。不過筆者出了就是出了，絕不會厚顏無恥的再拿出來說自己的會員又大賺多少多少。只不過筆者之前在家族中有送過一份名為「5G 四天王」的資料，其中一檔就是 3105 穩懋，且這檔股票筆者打算做長期投資，若非昨天漲的太快，筆者是不會做這麼短的操作的。不過，既然說出有「5G 四天王」了，那就代表還有其他 3 檔，事實上筆者也的確還有三檔 5G 概念股，其中二檔已經帶會員進場佈局了，一檔獲利中，另一檔今天又加碼，預計下週會發動，有興趣的人可來找筆者索取。

5G 四天王中的其中一檔我們今天加碼的股票，是一檔 PCB 股。這一檔股票是國內前三大軟板廠。供應 Apple HomePod、iPad、iPhone、MacBook，佔營收 40~45%。筆者看好他在 5G 智慧多功能天線及新複合材料開發的商機。且去年 EPS 8.55 元；將配息 5 元。目前股價經過震盪後始終不跌，筆者推測應該下週就會開始發動攻勢。雖然 2 月份的營收大幅下滑，但 2 月份本來就是小月，營收不好很正常。法人預估，美系客戶出貨量有限的利空，股價早已反映，加上公司持續增加電腦產品線份額，預期 2019 年毛利率波動度可望降低，增加營運穩定度。

IC 載板因應半導體封裝技術快速改變，總體供給量不變，然需求卻持續縮減，惟 2018 年起，AI、HPC、5G 帶動高階 IC 載板重回成長，供需吃緊估將延續至 2019 年下半年。因此我們這檔 5G 四天王中的一員，下半年的業績應該精彩可期，股價提前反映也是合理的。至於盤勢的看法，筆者的「神奇動能」今天並沒有出現量能失控的走勢，顯示雖然對大盤要有戒心，但還不用到全面看空的階段。畢竟筆者的「神奇動能」還沒失控，就不要急著看空以免白白被軋，祝大家週末愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師