富晶通大方配息2.5元 股息殖利率達9% 股價突破前高

富晶通 (3623) 宣布去年每股配發 2.5 元股息，以今 (15) 日 26.5 元平盤價計算，股息殖利達 9.43%，激勵股價勁揚逾 6%，上攻 28.45 元，突破 3 月 6 日 28 元前波高點反壓。富晶通為利基型觸控面板供應商，就應用區分營收：人機介面 34%、多功能事務機 32%、航空 12%、教育面板 10%、醫療 5%，其餘為其他，產品為衛星導航、網路電話、手持式翻譯機、影印機、多功能事務機、印表機、車用影音導航系統、醫療、筆記型電腦、Netbook、MID 觸控螢幕、ATM、工業電腦、POS 等。



工控產品觸控技術主流為電阻式，惟壽命、耐受性不足，開始導人電容式技術，技術滲透率攀高，富晶通深化電容產品布局，以提升營運動能，去年營收 7.91 億元，年減率 11%，自結稅後淨利約 7400 萬元，年減 3 成，每股盈餘約 2.53 元，相較去年 2.5 元股息，配發率達 9 成。