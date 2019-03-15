奇力新去年首度賺逾一個股本 EPS 11.54元 擬配息8元

奇力新 (2456) 去年營運創四高，包含營收、毛利率、稅後淨利及每股盈餘均創歷年新高紀錄，首度賺逾一個股本，EPS 達 11.54 元，擬每股配息 8 元，以昨日收盤價 87.1 元計算，殖利率達 9.2%。奇力新去年全年營收 175.53 億元，年增 38.87%，營業毛利 61.30 億元，年增 81.99%，毛利率自前年 26.65% 成長至 34.92%，稅後淨利 28.66 億元，年增 93.73%，每股盈餘 11.54 元，若以期末流通在外股數計算，則每股盈餘達 11.85 元。



奇力新表示，去年集團的電感產品不論是伺服器、高階顯卡、遊戲機、手機、 智能家電、機器人手臂、智能電表及車用電子市場出貨量持續增加，再加上越南廠成本效益顯現，致獲利創歷史新高。另旺詮電阻出貨及平均單價均較往年為高，推升本集團各項營運指標續創新高。



展望今年，奇力新指出，將持續開發全球巿場新客戶，並將新增 Antenna 及 LTCC 二大生產線，提供完整系列產品以迎接物聯網及 5G 時代來臨，及強化車用相關產線及產品之深度及廣度，以因應全球汽車電子市場持續成長之趨勢。



此外，奇力新也認為，透過各公司在銷售、採購、生產、研發及後勤之各個向度之整合，在 2018 年已展現不錯的整合功效，2019 年可望持續擴大效益。海外生產基地如越南海防廠、馬來西亞廠及波蘭廠，可有效減低貿易壁壘風險，對於今年營運狀況仍審慎樂觀。

