柏文長期展店動能無虞 櫃轉市首日股價表現平平

連鎖健身業者「健身工廠」柏文 (8462-TW) 今 (15) 日以每股 180 元從櫃買市場轉至集中市場交易，早盤一度漲逾 2%，隨後拉回，盤中在漲逾 1% 左右狹幅震盪，櫃轉市蜜月行情平平，法人指出，柏文預計今年開出 6 家據點至 45 家，已在去年釋出的訊息內，未有高於預期的拓點計畫，後續可先觀察今年的同店成長狀況。

柏文去年合併營收 30.12 億元，年增 32.42%，在毛利率提升 3.13 個百分點至 32.79% 下，稅後純益 4.44 億元，年增 62.28%，每股純益 (EPS)7.69 元創新高；董事會已決議擬配息 5.35 元，配股約 1 元，合計每股擬配發股息 6.35 元，以昨日收盤價 180 元計算，現金殖利率 2.9%。

柏文目前全台共 40 個據點，今年底將達 45 個，其中，台南市安平區租地自建 1200 坪獨棟全新健身會館，預計年底前完工開幕；除了擴建新廠館，為了強化既有據點競爭力，台北信義廠將擴增 1 樓層。

柏文表示，長期目標是至 2025 年全台達 80 個場館，營運成長動能無虞。

柏文旗下擁有「健身工廠」、「人體工房」spa、「滾吧」保齡球、「肖跳」彈跳床和「S klub」兒童體適能俱樂部共 5 個品牌。