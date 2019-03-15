日本追隨他國行列！禁止 737 MAX 進入該國領空

受到衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines)1 架波音 737 MAX 客機，於週日墜毀的影響，中國、英國、愛爾蘭、歐盟、加拿大，及美國等國家先後宣布停飛。日本國土交通省在週四 (14 日) 下午，也宣布禁止美國波音公司 (Boeing)(BA-US) 所生產的「737 MAX」事故機型進入該國領空。

衣索比亞航空 1 架波音 737 MAX 客機於 10 日墜毀，造成全機 157 人罹難 (圖：AFP)

737 MAX 小型客機是波音公司的戰略機型，於 2016 年 1 月推出，並且在 2017 年開始交機。目前已有超過 50 個國家及區域禁止該款機型飛航，在美國總統川普於美國時間 13 日下達停飛令之後，全球約有 370 架的同款機型無法飛航。

美國 FAA 在日前還表示 737 MAX「適航」，但是在 13 日的記者會上卻一改先前態度，指出「在 2 件墜機事故中，找到新的共同點」。

根據 FAA 的資料，在分析本月在衣索比亞墜毀的飛機殘骸當中所得到的資訊、還有分析飛航紀錄的衛星資料後，發現與 2018 年 10 月的印尼獅航 (Lion Air) 墜機事故有類似之處。目前詳細事故原因還不清楚，但相關訊息卻透露出可能並非只是單純的人為疏失。

日本沒有任何一家航空公司使用波音 737 MAX，但是有 5 家國外的航空公司使用該款機型飛航日本航線。使用「737 MAX 8」機型的有中國廈門航空、中國山東航空、韓國的廉航易斯達航空 (Eastar Jet)、新航子公司勝安航空 (Silk Air)。而使用「737 MAX 9」機型的，有泰國的廉航泰國獅航 (Thai Lion Air)。

而這 5 家航空公司，全都計畫使用其他的機型來替代飛航日本的航班。