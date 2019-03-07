一張圖掌握：全球半導體市場陷入銷售放緩期

晶片銷售經過 3 年創紀錄後，外界普遍預期半導體產業進入低迷期。

根據世界半導體統計組織 (WSTS)，1 月份晶片銷售額大幅下降，且是 2016 年 7 月以來，晶片單月銷售額首次年率下降。

半導體產業協會總裁兼執行長 John Neuffer 表示，半導體銷售在 2019 年開始變緩，與 2018 年 12 月相比，全體主要產品類別和區域市場的銷售額均下降。

Neuffer 表示，「全球市場似乎很明顯正在經歷銷售放緩期。」

半導體銷售額連續 3 年創銷售新高，但在 2018 年創下年成長 13.7%、4688 億美元的紀錄後似乎已達上限，WSTS 最新預期指出，今年半導體銷售額將成長 2.6%，但多數獨立分析師沒那麼樂觀。

Neuffer 上個月預警，中美貿易戰、記憶晶片價格下滑以及中國經濟成長放緩，這些可能導致晶片銷售邁入成長緩降期，甚至是萎縮期。

根據 WSTS，1 月份晶片銷售額的 3 個月平均滾動值下降至 355 億美元，年減 5.7%、月減 7.2%；該組織同樣指出，美洲地區 1 月份晶片銷售額年率下降 15.3%、月率下降 13%。

儘管銷售放緩，Neuffer 仍認為該產業的長期前景依舊充滿希望，因為消費性產品還有 AI、虛擬實境、物聯網、5G 和下一代通訊網路等的成長動力下，半導體用量只會不斷成長。