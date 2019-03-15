京元電子去年股息配發率逾九成 近年起每股可望多賺超過0.5元

測試大廠京元電子 (2449) 公布去年每股淨利 1.47 元，董事會決議每普通股配發 1.35 元現金股利，配發率超過九成，此外，董事會通過提案將部份設備攤提年限由 6 年延長至 8 年，法人預估可讓年度毛利率增加 4～5 個百分點，每年每股淨利可增加超過 0.5 元。京元電子去年成績單，合併營收達 208.15 億元，年增 5.7%，為年度歷史新高，平均毛利率 25.8%，主因合併東琳導致毛利率較前一年度下滑，營業利益 27.20 億元，歸屬母公司稅後淨利 17.94 億元，每股淨利 1.47 元，符合市場預期。



京元電子董事會決議配發 1.35 元現金股利，股息配發率逾九成，以昨日股價收盤價計算，現金殖利率約達 5.5%。此外董事會決議，將部分設備折舊攤提年限拉長，由原先的 6 年延長至 8 年，此舉將可讓年度毛利率增加 4～5 個百分點，近幾年內年度每股淨利可望增加超過 0.5 元。