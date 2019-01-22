接單穩健＋5G題材強勁 京元電子獲法人強勁買單力挺

半導體測試大廠京元電子 (2449) 受惠於第一季接單相對穩健，營收季減率優於同業，加上 5G 趨勢確立，京元電子測試訂單湧入，5G 題材強勁，在兩大利多加持下，今早法人圈買單湧入，股價再見強勁走勢跨入首季，半導體景氣急凍，加上農曆年假工作天數大減，今年首季半導體封測廠營收下滑幅度頗大，但京元電子受惠於客戶訂單相對穩健，尤其 5G 基地台的工程測試訂單大舉湧入，在此類訂單加持下，今年首季營運跡象抗跌。



法人圈估算，京元電子今年第一季營收的季減幅度頂多一成，明顯優於同業，加上今年合併營收年增率上看 2 位數百分比，也會賺得比去年多，同時 5G 題材強勁，且今年所配發的去年現金股利又甚可期待，諸利多加持下，京元電子今日再獲法人圈強勁買單力挺，股價大漲。