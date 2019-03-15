〈工商界提建言〉林伯豐籲政府規劃自由經濟特區 可由中彰投、高屏地區試辦

工商協進會理事長林伯豐今 (15) 日針對擬改善投資環境，提出三大建言，包括規劃自由經濟特區，可由中彰投、高屏等具海、空港設施且腹地廣闊的區域試辦；及檢討能源政策，度過能源轉型陣痛期；並研擬研議合理稅制，實質鼓勵企業投資。

林伯豐指出，目前政府正大力推動台商回台投資，並積極改善投資環境，以吸引國內外投資，他建議，第一，可規劃自由經濟特區，台灣應擴大國際經貿參與，加入高度自由化的區域貿易協定如 CPTPP 及 RCEP，加速自由化腳步，建議由具海、空港設施且腹地廣闊的區域試辦，如中彰投、高屏等地區。

林伯豐也說，為吸引國內外企業投資，必須鬆綁法規，擴大引進外籍人才，並修訂環評法、勞基法、新經濟移民法等。

第二，檢討能源政策，度過能源轉型陣痛期，林伯豐指出，能源轉型必須確保供電穩定、價格緩漲、污染減排三大原則，加速完成天然氣儲存設施與離岸風電機組的建置，並優先使用低成本、低污染的核能，除可穩定供電，也能降低電價調漲的壓力。

第三，研議合理稅制，實質鼓勵企業投資，包括擴大產創條例優惠項目，如新增人才培訓投資抵減、提高研發投資抵減比例、未分配盈餘用於投資不應加徵 5% 營所稅等，及取消貨物稅、印花稅，且股利所得稅內外資應一致。

