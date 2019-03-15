盤前財經大事搶先讀2019年3月15日

今日操盤前瞻

美國 3 月消費信心指數

日本央行貨幣決策

股東會：立隆電、奧斯特

法說會：環宇 - KY、騰輝電子 - KY、東洋、聯茂、同欣電、基士德 - K、鼎炫 - KY

美股盤後—川習會傳延至 4 月登場 臉書拖累科技股陷血海

週四 (14 日) 除道瓊指數小幅收漲外，美股三大指數全面下挫，主要是受到川習會傳延至 4 月登場、美國新屋銷售不佳，以及臉書拖累科技股下滑等影響。閱讀全文...

英國脫歐協議兩度遭否決 梅伊有意再交國會 進行三度投票

英國首相梅伊希望下週能出現幸運的第三次，屆時這位飽嚐反對聲浪的保守黨領袖將把她的英國脫歐協議再度交付國會進行投票。梅伊已警告國會議員，若她的協議無法獲得足夠的國會支持，英國脫歐過程冗長延後，恐無法避免。閱讀全文...

〈兆豐金拚消金〉今年每股可望配發 1.6 元現金股息 殖利率逼近 6%

兆豐金 (2886-TW) 去年稅後純益 281.54 億元，每股稅後純益 (EPS)2.07 元，較前年每股稅後純益 1.96 元成長，今年股利也可望較去年多，法人表示，若以配發率 8 成計算，今年每股可望配發 1.6 元的現金股息，傲視公股金控。閱讀全文...

債券 ETF 規模 5121 億元 壽險業就橫掃 9 成 南山人壽被點名

截至今 (2019) 年 2 月底，上市櫃掛牌的債券 ETF 共 48 檔、規模達到 5121 億元，不過，買盤幾乎都來自壽險業，據金管會統計，光壽險業就吃下高達 5013 億元，占比高達 97.9%；其中，南山人壽被點名高度集中在某一檔債券 ETF，買該檔債券 ETF 幾乎買到 9 成，引來金管會關注。閱讀全文...

〈和碩法說〉大環境不佳 坦言今年挑戰很大 靠兩招因應

和碩 (4938-TW) 昨 (14) 日公布第 4 季與去年財報並舉辦線上營運說明會，執行長廖賜政指出，今年整體大環境不佳，挑戰很大，將做好內部管理與外部垂直整合的成本控制，維持營運表現。閱讀全文...