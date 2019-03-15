英國脫歐協議兩度遭否決 梅伊有意再交國會 進行三度投票

英國首相梅伊希望下週能出現幸運的第三次，屆時這位飽嚐反對聲浪的保守黨領袖將把她的英國脫歐協議再度交付國會進行投票。

梅伊已警告國會議員，若她的協議無法獲得足夠的國會支持，英國脫歐過程冗長延後，恐無法避免。

第三度所謂 "深意表決 (meaningful vote)" 日期尚未確定。但政府行動顯示可能在 3 月 20 日之前進行。

週四，英國下議院將針對是否要求歐盟允許延後脫歐日期至 3 月 29 日之後，進行投票。

先前，英國國會議員已否決無協議脫歐選項。國會議員還以些微差距通過無協議脫歐修正案。

通過阻止無協議脫歐的行動，並不具法律約束力。所謂無協議脫歐係指，英國於 3 月 29 日脫離歐盟，不具有 21 個月過渡期，還要被迫重新接受 WTO 的貿易規則。

但由於修正案已獲得通過，花旗銀行分析師說，這嚴重傷害了梅伊的權威，可能引發另一波部長級官員的辭職潮。

1 月，梅伊提出的英國脫歐協議，以 230 票差距，遭到重大挫敗。當時歐洲懷疑論者及支持歐盟的國會議員均投票反對該協議，他們聲稱那是全世界最糟的協議。

週二，梅伊的英國脫歐協議遭到二度挫敗，支持與反對票差距達 149 票之多。

花旗分析師懷疑，第三度深意投票可能是梅伊推動她的微幅修正版英國脫歐協議的最後希望。