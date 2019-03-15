美股盤後 — 焦心！3 月無法結束美中貿易戰 美股三大指數全面下挫

週四 (14 日) 除道瓊指數小幅收漲外，美股三大指數全面下挫，主要是受到川習會傳延至 4 月登場、美國新屋銷售不佳，以及臉書拖累科技股下滑等影響。

週四 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 7.05 點，或 0.03%，收 25709.94 點。

標普 500 指數下跌 2.44 點，或 0.09%，收 2808.48 點。

那斯達克指數下跌 12.49 點，或 0.16%，收 7630.91 點。

費城半導體指數下跌 7.71 點，或 0.57%，收 1353.06 點。

標普 11 個板塊僅 4 個板塊收漲，金融股漲幅最高、其次為資訊科技與能源股；材料、電信業務與工業類股領跌。

標普 11 個板塊示意圖。(圖：finviz)

尖牙股 (FAANG) 僅蘋果 (AAPL-US) 一枝獨秀，華爾街投行 Cowen 加入蘋果看漲的行列，激勵蘋果週四股價上揚 1.11%。

臉書 (FB-US) 下跌 1.85%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.66%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.54%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.27%。

由於臉書家族遭逢史上最嚴重當機，還面臨數據交易犯罪的調查，多項利空消息拖累臉書週四股價重挫。

半導體類股淪陷，AMD (AMD-US) 下跌 2.40%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.81%；Intel (INTC-US) 下跌 1.71%；美光 (MU-US) 下跌 1.08%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 0.45%。

金融股齊漲。花旗 (C-US) 上漲 0.72%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.66%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.86%；高盛 (GS-US) 上揚 0.11%。

台股 ADR 多走跌。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.34%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.17%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.54%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.99%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 1.00%。

企業消息方面，繼歐盟、美加等二十多個國家響應停飛波音 737 MAX 8 事故機型後，台灣與日本也響應入列。

衣索比亞航空事故黑盒子正送往巴黎分析事故原因，波音重磅宣布，暫停交付全球的波音 737 MAX 訂單。多項利空消息重擊波音 (BA-US)，週四該公司股價下跌 1.02%。

阿里巴巴創辦人馬雲和執行副主席蔡崇信的關聯實體和慈善基金會，週四傳出簽訂 (阿里巴巴) 售股計劃，在 2019 年 4 月至 2020 年 4 月一年期間，馬雲將最多出售 2140 萬股，蔡崇信將最多出售 920 萬股。阿里巴巴 (BABA-US) 週四股價收跌 0.19%，盤後股價大跌逾 1%。

華爾街分析

3 月無法結束美中貿易戰的消息打壓市場情緒，標普指數轉跌，結束連續三個交易日上揚的趨勢，但仍在維持在 2800 關鍵阻力位之上。

National Securities 分析師 Art Hogan 認為，好消息是，美中貿易輕微負面的消息不再讓蘋果收跌，但在美中貿易談判、英國脫歐迎來結局之前，預測標普將可能維持落在 2750 到 2800 的範圍間。

華爾街分析師 Greg Valliere 表示，多數分析師認為美中達成的貿易協議的消息已完全被市場消化定價，這只能說明一件事，如果存在潛在變數，就會驚嚇市場。

Greg Valliere 表示，儘管我們預計川習簽約峰會將在今年春季晚些時候舉行，但至少可以這麼說，在本月底之前達成最終協議的想法是樂觀的。

1 月新屋銷售下降超過預期，但華爾街分析師對這此表示不滿，認為受到抵押貸款利率下滑的影響，未來幾個月房地產市場可能出現轉機。