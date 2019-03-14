〈兆豐金拚消金〉今年每股可望配發1.6元現金股息 殖利率逼近6%

兆豐金 (2886-TW) 去年稅後純益 281.54 億元，每股稅後純益 (EPS)2.07 元，較前年每股稅後純益 1.96 元成長，今年股利也可望較去年多，法人表示，若以配發率 8 成計算，今年每股可望配發 1.6 元的現金股息，傲視公股金控。

法人表示，從兆豐金約 8 成的配發率來看，今年每股約可配發 1.6 元現金股息，以今 (14) 日收盤價 27.3 元計算，現金殖利率約 5.8%。

兆豐金自 2013 年起，連續六年全數配發現金股息，去年每股配發 1.5 元現金股息，高居公股金控之冠，由於兆豐金去年獲利仍有成長，讓今年的股利政策備受矚目。

兆豐金控暨銀行張兆順今天出席「統一 7-ELEVEn 聯名卡記者會」，會後受訪時談到今年的股利政策，對於配發率、股票或現金股息數字等相關細節不願多說，但保證今年股利一定比去年更好，但最終仍須經董事會決議通過才算數。

兆豐去年每股配發 1.5 元現金股息，媒體詢問，今年是否仍維持全數現金股息，張兆順僅說，根據過去與外資接觸經驗來看，外資法人大多偏愛現金股息，理由是，對外資來說，股票股利必須賣股才能實現獲利，外資持有部位龐大，一旦啟動賣股實現獲利，將使股價波動，對外資與金控都沒有好處。



