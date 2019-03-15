傳川普團隊評估 美中若達成協議 道瓊短期能再漲2000點

美國總統川普以及財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週四 (14 日) 表示，美中貿易談判進展「快速」，不過川普仍舊表示，無法保證能達成最終協議。

川普週四在白宮會晤愛爾蘭總理 Leo Varadkar 時，表示目前美中談判十分順利，正取得進展，但不保證能達成協議。他說：「如果不是好協議，寧可不要。」

另外，財長梅努欽在眾議院一項聽證會上表示，美中雙方談判代表正在仔細閱讀文件，預期能在短期內解決一些問題，如果達成協議，它將有非常明確的執法條款。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 在也週四對外發言，他表示，習近平會在協議確定完成後，才會與川普見面，因為習害怕川普會像與北韓領袖金正恩見面時一樣，因為不滿意協議，而當場走人。

美國媒體《FOX Business》報導，川普經濟團隊相信，如果美中能達成協議，有望在短期間內讓道瓊指數暴漲 2000 點，這取決於談判代表可以從中國的協議中獲得多少讓步。川普預計，美中有望在未來 3-4 週內談成協議。

依目前較多分析師的看法，股市已為美中談判的可能結果定價。市場預期，美中可能取得相對普通的協議，無法解決智慧財產權問題，或取消大部分的關稅，未來幾年還會繼續結構改革上的談判。如果簽定的協議包含重大的改革進展，將令市場意外，而刺激股市上漲。

Tigress Financial Partners 投資長 Ivan Feinseth 表示，如果雙方達成重大協議，股市可能向上噴出，因為市場並未如此預期，所以這部分的成果並未定價。

據不願透露姓名的白宮經濟顧問表示，正是因為市場未預期美中能達成重大協議，因此團隊相信，有利的協議足以讓道瓊指數上漲 2000 點，突破 27700 點之上，再創歷史新高。