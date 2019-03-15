網路泡沫重現？投資高手：科技股反彈令人不安

鉅亨網編譯羅昀玫 2019年3月15號3點32分

紐約投資顧問公司 Richard Bernstein Advisors 執行長 Richard Bernstein 週四 (14 日) 認為，太多 (科技) 投資者正處於危險地帶，科技股可能面臨網路泡沫化時期一樣的拋售潮。

Richard Bernstein 警告，投資者的情緒過於高漲，已偏離了基本面。隨著今年企業獲利放緩，科技股首當其衝，通常是表現最差的板塊之一。

Richard Bernstein 稱：「我們正處於科技週期節點上，投資者開始成為純粹的動能投資者，認為科技不再具有週期性、是新的且不同的。這聽來有點像 2000 年 3 月 (網際網路泡沫)。」

2000 年 3 月網際網路泡沫開始破裂。(圖：AFP)

2000 年 3 月初，科技股為主的那斯達克在股價飆升和買家炒作之下，該指數飆漲至 5048 的高點。3 月 11 日網際網路泡沫開始破裂，高科技股的領頭羊思科、微軟和戴爾等數十億美元賣單同時出現，拋售潮襲捲華爾街。截至 2002 年 10 月 9 日，納斯達克市值蒸發了近 80%。

長期看漲蘋果的 Bernstein 並不擔心估值失控會引發另一場科技股史詩級的崩盤。相反地，他擔心在企業獲利放緩襲捲華爾街之際，投資者單靠缺陷的思維方式，將自己置於失敗的境地。

Richard Bernstein 正積極應對全球經濟放緩，他在今年 1 月初，已將在科技領域的投資削減了一半以上。一些市場人士可能會質疑他的策略，畢竟那斯達克指數今年迄今上漲 15% 以上。

Richard Bernstein 建議：「每當獲利趨緩時，投資組合中最重要的就是品質和穩定性。」