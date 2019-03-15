iPhone業務帶來「年金」 投行看好蘋果股價再漲20%

華爾街投行 Cowen 也加入蘋果看漲的行列，分析師 Krish Sankar 認為，成熟的 iPhone 業務將帶來穩定的「年金」報酬，激勵蘋果股價再漲 20%。

受此消息激勵，蘋果 (AAPL-US) 週四 (14 日) 股價漲逾 1% 至每股 183.95 美元，連續第五個交易日收漲。今年迄今，蘋果股價已反彈逾 15%。

Cowen 認為蘋果能在安裝基數的基礎下獲利、服務收益翻倍，並增加可能包括 Siri 收費等「開源」的選項，因此將蘋果評級為「優於大盤（outperform）」，目標價格為 220 美元。

Cowen 分析師 Krish Sankar 最新一份報告中指出：「iPhone 業務使得蘋果成為一個股票還是一種債券？我們認為兩者都有。」

Krish Sankar 解釋：「蘋果在全球擁有 9 億強大且忠誠的 iPhone 客戶，可以為這些客戶提供一個不斷成長的設備生態系統，比如可穿戴設備、新內容訂閱與服務。隨著內容訂閱規模的擴大，以及 Apple Store 和授權營收的增加，我們看到了進一步擴張的空間，服務業務收益將翻倍。。」

Krish Sankar 補充：「iPhone 安裝基數已達到 9 億部，最舊設備的使用年限接近 5 年，每年的 iPhone 發貨量將接近換機需求。從短期投資角度來看，蘋果可能是一個不錯的選擇。」

Cowen 認為 iPhone 業務仍具強勁的推動力，將提供蘋果投資者未來 5 年穩定的現金流。

Krish Sankar 提到，由於大多數蘋果舊裝置需要未來 5 年內升級汰換，意味著蘋果年出貨量有望達到 1.8 億部，提供潛在的年金報酬。