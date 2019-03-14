【豐銀投顧】研華獲利了結 穩懋有賺就跑

◆盤勢分析

前些日子，筆者一直介紹給大家的工業電腦概念股 2395 研華，在今天盤中拉出了長紅並來到近期最高點 257 元，這已經是這二年來股價的最高點了。只是今天一早突然在創高之後以極快的速度拉回，筆者立刻研判此為高檔有人出貨之兆，因此立刻通知家族成員見好就收，有賺就出。巧合的是，筆者原先就看好今年值得留意的「5G 題材股」，其中包括了 4 檔股票。而這 4 檔股票當中，恰好有一檔就是 3105 穩懋。昨日筆者認為此股大漲之後拉回修正已接近尾聲，因此帶家族成員於 165 元進場，今天最高竟然往上拉升至 175 元，筆者見機不可失，也在高檔附近先行獲利了結。其實股票究竟應該何時離場，見仁見智。但最重要還是當機立斷，以獲利為最高原則。

近日，筆者認為盤勢即將進入整理格局，原因雖然很多，但最重點還是在於動能已開始有退潮之象，冒然在高檔再追進。這個法說已經好幾天了。果然看到今天外資現貨賣超 22 億元、期貨淨多單大減 6010 口，下週三 3/20 期指就要結算，此時外資為何大減多單，著實引人猜疑。也證明筆者看法應該沒有錯，畢竟在歐元續弱，美元相對強勢的情況下，國際資金若沒從新興市場撤離，至少也不會再進來。如此情況下，指數哪有再上攻的道理？因此就算美股再怎麼大漲，台股開高走低，不都是正常的反應嗎？

短線上，筆者的確是看台股有拉回的疑慮。但就長線而言，筆者不認為台股的行情只有如此。也不認為今年以來台股的漲幅只是空頭的反彈！除非台灣在中美貿易大戰之中選錯了邊站，才會造成台股不可彌補的過錯導致大空頭來臨，否則台股不少股票價值都因為貿易戰而嚴重的被低估，很多關鍵零組件台股是佔有技術與地位的，這可不是靠著加大槓桿的陸股所能比的，投資人應對台股有信心才是！祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師