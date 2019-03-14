【華冠投顧】台股上有壓，下有撐，多空激戰!

昨晚美股走高，道瓊指數漲 148 點，漲幅 0.59%，台股在台積電 (2330) 等權值股走低下，指數開高走低紅翻黑，終場下跌 24 點，跌幅 0.23%，以 10348 作收，成交量 1140 億元，價跌量增格局。

今日主要影響盤勢開高走低是蘋概股的權值股整理休息，股王大立光 (3008) 終場收在 4785 元，小漲 0.74%。台積電 (2330) 終場收在 234.5 元，跌 1.05%。鴻海 (2317) 收在 71.1 元，小漲 0.57%。結構方面: 電子股漲 0.32%，金融股跌 0.1%，傳產股跌 0.15%，OTC 漲 0.14%，因此，中小型股表現較佳。外資現貨賣超 22 億元，期貨市場減少 6009 口多單，投信買超 3 億元，自營買超 9.6 億元。強勢股: 揚明光 (3504) 去年財報順利轉盈，稅後盈餘 1.8 億元，每股稅後純益 1.57 元，股價連 2 日漲停板。歸檔光碟廠錸德 (2349) 外資連買數日，股價今日強勢攻漲停板。宏齊 (6168)電價題材與資金行情，整理格局結束，一早急攻漲停板。其他包括定穎 (6251)，鈺德(3050)，谷崧(3607)，宏洲(1413)，建達(6118)，英濟(3294)，威盛(2388) 等強勢漲停板。

台股開高走低，遇前波高點反壓拉回，不過成交量放大，但是外資現貨與期貨調節多單，要留意，研判上有壓，下有撐，多空激戰，操作建議以短打為主。

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