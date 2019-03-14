【野村投信】甫引進台灣即奪獎 NN投資夥伴邊境債市投資能力受肯定

NN (L) 邊境市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 榮獲 2019 年理柏台灣基金獎的「環球新興市場強勢貨幣債券基金三年期獎」! 值得一提的是，此檔基金 2018 年才引進台灣，隔年就獲此殊榮，在台灣眾多新興市場強勢貨幣債券基金中勝出，印證 NN 投資夥伴的新興市場債券投資團隊長期深耕新興債市，對於邊境市場債券的投資價值亦瞭若指掌，是名符其實的債券投資專家。

NN (L) 邊境市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人盧馬克 (Marco Ruijer) 指出，儘管 2019 年全球經濟放緩，但邊境市場債券的表現前景看漲，除了各國貨幣政策偏向鴿派，可望挹注更多資金，強勢貨幣債券發行量減少，都有助於此類資產表現，而成熟市場與新興市場成長速度的差距擴大，激勵資金加速流入新興債市，根據摩根大通，2018 年全年流入新興市場強勢貨幣債券的資金金額為 100 億美元，而 2019 年光前三週的資金流入量就高達 63 億美元(資料來源: NN 投資夥伴，資料日期: 2019/02)，顯示投資人對於新興市場強勢貨幣債在 2019 年的表現具有信心。

邊境市場債券具備許多投資優勢，首先，邊境市場經濟仍在初期成長階段，成長動能領先新興市場，更優於成熟市場；其次，邊境市場國家外債比重較低，財政負擔較輕；且相較於其他債券市場，邊境市場債券屬於較缺乏資本效率的市場，但專業投資團隊反而能從中找到潛在獲利機會；邊境市場債券亦擁有較短存續期以及較高殖利率優勢，且債券信用評等具有調升空間，有助於提升收益；而邊境市場債券指數涵蓋 35 個國家，將邊境市場債券納入投資組合後，可以擴大投資範圍，進一步分散風險。

統計顯示，金融海嘯後，邊境市場債券自 2010~2017 年連續 8 個年度均繳出正報酬，且其中 6 個年度績效領先其他新興市場債券類別，儘管 2018 年罕見地出現負報酬，邊境市場債券依舊有 89% 的正報酬機率，新興市場企業債與新興市場強勢貨幣主權債正報酬機率為 78%，過去 9 年中僅 2 年出現負報酬，至於新興市場當地貨幣債券，由於須考量匯率波動因素，因此正報酬機率僅 44%(資料來源: Bloomberg，資料日期: 2018/12/31)。* 本基金參考指標為 J.P. Morgan Next Generation Markets(除阿根廷)， 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

盧馬克指出，前進邊境市場國家也會面臨一些挑戰，例如這些國家經濟仍在發展中，基礎較弱，政府與企業的治理也仍在強化中，因此仍有不確定性；但近年來 IMF 持續協助邊境市場國家強化財政以及管理債務能力，中國的一帶一路計劃亦可望對邊境市場國家帶來長期助益，總計約七成的邊境市場國家均涵蓋在 IMF 與一帶一路的計畫內，因此整體而言，投資邊境市場債的風險可控。此外，在邊境市場中尋找優質且具潛力的投資機會，可借重擁有豐富經驗的專業投資團隊，以 NN 投資夥伴為例，投資邊境市場債市的經驗已超過 14 年，目前研究的邊境市場國家超過 30 個 (資料來源：NN 投資夥伴；日期：2019/02)，深入了解邊境市場的投資價值與風險，為投資人追求最佳的投資機會。

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