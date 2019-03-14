邑昇去年轉虧為盈 EPS 1.2元 毛利率大增3.2個百分點

PCB 及車用行動照明廠邑昇 (5291-TW) 去年大幅進行製程去瓶頸，並增設二次銅製程，提升技術能力，最高能生產 12 層板，去年毛利率大增 3.2 個百分點，稅後純益 3941 萬元，大幅扭轉 2016 年以來連續 2 年的虧損窘境，每股純益達 1.2 元，

邑昇今 (13) 日公布去年財報，營收 10.33 億元，毛利率由 13.93% 提升 3.2 個百分點到 17.13%，年增率 3.2 個百分點，稅後純益 3941 萬元，每股純益達 1.2 元，優於前年的每股虧損 0.75 元，轉機性濃厚。

邑昇董事會也決議，去年盈餘每股擬配發 0.8 元現金股利，是 4 年來股利新高。

邑昇去年營收 10.33 億元，稅後純益 3941 萬元，較前年轉虧為盈，每股純益達 1.2 元，邑昇主管說，去年為轉型元年，營運上已有重要進展。

邑昇在台灣桃園的 PCB 月產能約 15 萬平方呎，邑昇主管今天指出，完成 PCB 廠製程去瓶頸，並增設二次銅製程，提升製程技術能力，目前最高能生產 12 層板，應用產品類別在於網通、工業電腦、車用影音等產品。

邑昇主管指出，去年營收 10.33 億元，其中 LED 行動照明產品占 15%，PCB 業務已提升到 85% 的營收比重，在去年行動照明產品及 PCB 生產業務均處於盈餘的狀態。