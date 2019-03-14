無協議脫歐遭否決 即將進入延長賽 英鎊漲幅創2年新高

在英國國會否決無協議脫歐後，英鎊週三 (13 日) 大幅上漲。英鎊兌美元匯率上漲 2% 至 1.3339 美元，這是 2017 年 4 月以來的最大升幅。因為投資人越來越樂觀地認為不太可能出現硬脫歐的結果。

KKR 全球宏觀和資產配置負責人 Henry McVey 表示，「我們的基本觀點一如英鎊的走勢，情勢最終將獲得某種形式的解決方案，」「很明顯，與英國退歐有關的事情正在放緩。我們唯一接近它的方式，將是一個帶著低通膨的緩慢成長經濟體。」

英國無協議脫歐方案週三以 312 票對 278 票遭到拒絕，週四 (14 日) 將對法定脫歐日期是否應該延長進行另一次投票。由於大多數國會議員希望避免可能造成的經濟不確定性和貿易中斷，因此這項結果是人們普遍預期的。

Think Markets UK 首席市場分析師 Naeem Aslam 在報告中說，「議會已經明確表示，除非達成協議，否則我們還沒有準備好離開歐盟。英鎊交易商喜歡這個概念，進而推動英鎊兌美元走高。」

英鎊延續今年來的漲勢，創下 2017 年 4 月 18 日以來的最大漲幅，當時英鎊兌美元匯率上漲 2.19%。

被形容為「跌落懸崖」式英國退歐，也就是無協議脫歐，意味著英國在 3 月 29 日一夜之間突然不再是歐盟成員國。也意味著將不會有 21 個月的過渡期，來為離開它過去 46 年所屬集團的生活做好準備；而且之後雙方貿易往來將必須依賴 WTO 規定。

這次投票被視為幾週前首相梅伊對議會部分讓步的一部分，但直到週二國會議員第二次徹底拒絕她的脫歐協議版本時才得到確認。

國會議員現在將於週四晚間再次投票決定是否尋求延長里斯本條約第 50 條監督離境程序，從而將脫歐日期延長至 3 月 29 日以後。歐盟可能必須同意這一點，而英國必須提出一個充分的理由請求延後。